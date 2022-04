Covid Campania, oggi 12.275 contagi e 18 morti: bollettino di mercoledì 20 aprile 2022 Sono 12.275 i nuovi casi positivi in Campania nelle ultime 24 ore. Altri 18 decessi, incidenza al 21,19% giornaliero. Aumentano i ricoverati: +41 in 24 ore.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 12.275 i nuovi casi positivi in Campania nelle ultime 24 ore: lo ha comunicato la Regione Campania, nel consueto bollettino giornaliero. Numero enormemente cresciuto rispetto agli ultimi giorni, quando però i tamponi analizzati erano di meno viste le festività pasquali. Resta tuttavia alta l'incidenza in regione: dal 23,17% di ieri (con 3.250 casi su 14.021 tamponi) al 21,19% di oggi, con 12.275 casi su 57.916 tamponi tra molecolari ed antigenici rapidi. Dei nuovi casi, 886 sono risultati positivi a 9.425 tamponi molecolari, mentre gli altri 11.389 positivi sono stati scoperti dalle analisi di 48.491 tamponi antigenici rapidi.

Aumentano ancora sia i decessi che i ricoveri. Per quanto riguarda i deceduti sono 18 quelli registrati nell'odierno bollettino, di cui dieci nelle ultime 48 ore ed altri otto deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri (nell'ultima rilevazione, i decessi erano stati venti). Anche i posti letto occupati nei reparti Covid degli ospedali della Campania sono in costante aumento: ieri vi si trovavano ricoverate 743 persone, mentre oggi sono 780 (+37) di cui 41 in terapia intensiva (quattro in meno rispetto a ieri) e 739 nei reparti di degenza ordinaria (+41 rispetto all'ultima rilevazione). Questo invece il report dei posti letto su base regionale, tra disponibili ed occupati, come comunicato dalla Regione Campania: