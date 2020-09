In Italia e nel resto del mondo non si arresta la pandemia da Coronavirus. Nel nostro Paese, secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute con i dati giornalieri dell'emergenza, sono stati 1.638 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a quota 296.569. 24, invece, i decessi di ieri. La Lombardia è la regione che nelle ultime 24 ore ha registrato più casi positivi (+243) seguita dal Lazio. Sono 103.233 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore per un totale di 10.349.386 dall'inizio della pandemia.

Ecco il dettaglio regione per regione:

Lombardia: 104.547 (243)

Piemonte: 34.241 (74)

Emilia-Romagna: 34.225 (133)

Veneto: 25.609 (186)

Lazio: Lazio: 14.179 (197)

Toscana: 13.665 (143)

Liguria: 12.407 (78)

Campania: 10.089 (149)

Marche: 7.703 (24)

Puglia: 6.944 (108)

Trento: 5.689 (22)

Sicilia: 5.846 (98)

Friuli Venezia Giulia: 4.345 (33)

Abruzzo: 4.137 (0)

Bolzano: 3.281 (26)

Sardegna: 3.167 (59)

Umbria: 2.192 (32)

Calabria: 1.810 (25)

Valle d'Aosta: 1.276 (0)

Basilicata: 631 (3)

Molise: 586 (5)

Oggi si aprono i seggi per le elezioni regionali e per i referendum. Tutte le misure anti Covid per votare in sicurezza.

L'Europa si riscopre assediata dal coronavirus. Secondo picco di nuovi contagi per il coronavirus in due giorni nel Regno Unito. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati, infatti, 4.422 nuovi casi, 100 in più rispetto al giorno precedente. E' il dato più alto dall'8 maggio, come riporta il Guardian. Anche la Germania ha registrato il più alto numero giornaliero di casi di coronavirus dal 24 aprile: sono, infatti, 2.297 le infezioni delle ultime 24 ore. Il Paese, tuttavia, esegue circa un milione di test a settimana, il doppio rispetto ai 500mila di cinque mesi fa. In totale 270.070 persone sono risultate positive da inizio epidemia. Sono invece 9.384 i morti, di cui sei nelle ultime 24 ore. Record di infezioni in un giorno anche in Francia: 13.498. Anche in Spagna scattano le restrizioni. A partire da lunedì,alcune zone di Madrid saranno soggette a lockdown per frenare l'aumento dei casi di Covid-19