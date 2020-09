Continuano a crescere i casi di Coronavirus in Italia: si registrano 298.156 positivi dall’inizio dell’epidemia (+1.587 nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 1.638). Sale anche il numero dei guariti: sono 218.315 (+ 635 nelle ultime 24 ore, contro i 909 di ieri). I morti registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono 35.707 (+ 15, ieri erano 24). A comunicare i numeri è il ministero della Salute attraverso il bollettino di oggi, domenica 20 settembre, con l’aggiornamento dei dati riguardanti l’emergenza Covid-19. In Italia attualmente sono 44.098 i casi attivi (+937). Tra questi, 2.365 sono ricoverati in ospedale con sintomi, mentre 222 sono in terapia intensiva. La Regione che registra più casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (+211), seguita dal Veneto. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 83.428 (contro i 103.233 di ieri), per un totale di 10.432.814 dall’inizio dell’epidemia.

In totale sono 298.156 i casi di Coronavirus in Italia. Qui di seguito i dati riportati nella tabella giornaliera, con l’incremento delle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: 104.758 (211)

Emilia-Romagna: 34.340 (115)

Piemonte: 34.339 (98)

Veneto: 25.782 (173)

Lazio: 14.344 (165)

Toscana: 13.812 (147)

Liguria: 12.492 (85)

Campania: 10.260 (171)

Marche: 7.734 (31)

Puglia: 6.994 (50)

Sicilia: 5.962 (117)

Trento: 5.734 (45)

Friuli Venezia Giulia: 4.377 (32)

Abruzzo: 4.137 (0)

Bolzano: 3.301 (20)

Sardegna: 3.239 (72)

Umbria: 2.216 (24)

Calabria: 1.832 (22)

Valle d’Aosta: 1.279 (3)

Basilicata: 637 (6)

Molise: 587 (1)