Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, in Italia calano Rt e incidenza, gli USA dicono no alla terza dose di vaccino per tutti

Le ultime notizie di oggi sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su vaccini e green pass di sabato 18 settembre 2021. Stando all'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore della Sanità migliorano i dati che riguardano la pandemia di Coronavirus. Continua a scendere, nel periodo 25 agosto – 7 settembre 2021, l’indice Rt medio calcolato sui casi sintomatici che è stato pari a 0,85 (range 0,83 – 0,95), in diminuzione rispetto alla settimana scorsa quando il valore era pari a 0,92. Migliora anche il dato sull'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti, uno degli indicatori più significativi, che passa, nel valore nazionale, da 64 della scorsa settimana a 54 di quest'ultima. Secondo Silvio Brusaferro (Iss) e Gianni Rezza (Ministero della Salute), "in Italia i dati sul Covid-19 sono confortanti, in calo Rt, incidenza e pressione sugli ospedali. Ma attenzione la variante Delta e alla ripresa delle attività: bisogna continuare a vaccinare e a mantenere comportamenti prudenti".

Nel bollettino di ieri individuati 4.552 nuovi casi di Covid-19 su 284.579 test effettuati. Il tasso di positività si attesta così all’1,6% (-0,1%). Altri 66 morti dal giorno precedente. La regione con il maggior numero di contagi giornalieri resta la Sicilia.

