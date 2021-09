Covid Campania, 337 nuovi contagi e 5 morti: bollettino di sabato 18 settembre In Campania ci sono 337 nuovi casi Covid (in totale 452.808 dall’inizio dell’epidemia). Si registrano altri 5 decessi (4 nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza ma registrato ieri). Negli ospedali ci sono 343 ricoverati, di cui 319 in area non critica e degenza ordinaria e 24 in Terapia Intensiva. I dati nel bollettino di oggi, 18 settembre, emesso dall’Unità di Crisi.

A cura di Redazione Napoli

In Campania si registrano 337 nuovi casi Covid, emersi dall'analisi di 17.720 test (tra tamponi molecolari e antigenici rapidi), con percentuale dell'1,90% . Sale quindi a 452.808 il numero dei casi registrati in regione dall'inizio dell'epidemia (ieri, con 477 nuovi casi, la percentuale di positività sui 16.544 tamponi era stata del 2,88%). Nelle ultime 48 ore ci sono stati altri 4 decessi, ai quali si aggiunge un quinto che si è verificato nei giorni scorsi ma è stato registrato ieri (in totale i morti sono 7.858 dagli inizi del 2020). I dati sono contenuti nel bollettino Covid della Campania di oggi, 18 settembre, emesso dall'Unità di Crisi della Regione ed aggiornato, come sempre, alla mezzanotte precedente.

Cala lievemente la pressione sugli ospedali: nei reparti di area non critica e degenza ordinaria risultano ricoverate 319 persone, 4 in meno rispetto all'aggiornamento precedente (su 3.160 posti letto disponibili, tra offerta pubblica e privata), e diminuisce, seppur di poco, il numero dei posti letto occupati in Terapia Intensiva, dove ci sono 24 persone al fronte delle 26 del bollettino precedente (su una disponibilità di 656 posti letto in regione).

La percentuale di occupazione è quindi del 9,02% per l'area non critica e del 3,23% per la Terapia Intensiva (calcolata sulla disponibilità rilevata dal ministero della Salute, rispettivamente di 3.511 e 744 posti letto). Complessivamente i ricoverati in Campania per Covid sono 343, ovvero 6 in meno rispetto a ieri.

I nuovi dati portano anche a un calo del tasso di incidenza settimanale, ovvero l'indice che misura la velocità di propagazione del virus e che si calcola in nuovi positivi per 100mila abitanti: con 2.506 casi negli ultimi sette giorni, oggi è di 44,12 (ieri era di 46,09).