La situazione di sabato 18 settembre sul Coronavirus in Campania In Campania ci sono 477 nuovi positivi Covid, emersi dall’analisi di 16.544 tamponi (2,88%). In leggero aumento il tasso di incidenza settimanale, che passa da 44,02 a 46,09 nuovi positivi per 100mila abitanti, situazione stabile negli ospedali: posti letto occupati al 9,20% per area non critica e degenza ordinaria e al 3,49% per le Terapie Intensive.

A cura di Redazione Napoli

In Campania, con 477 nuovi positivi registrati ieri, sale a 452.471 il numero dei casi registrati in regione dall'inizio dell'epidemia, agli inizi del 2020. Il tasso di incidenza settimanale (l'indice che misura la velocità di propagazione del contagio) è in leggero aumento, mentre la situazione ospedaliera è pressoché stabile (+2 pazienti in Terapia Intensiva e -7 in degenza ordinaria). I nuovi positivi sono emersi dall'analisi di 16.544 tamponi (tra antigenici rapidi e molecolari), con una percentuale di positività del 2,88%, in linea con quella registrata nei giorni precedenti.

In regione, dal bollettino Covid nazionale di ieri, venerdì 17 (che fotografa la situazione alla mezzanotte precedente, come sempre), risultano ancora positive 7.856 persone. Di queste, 7.507 sono in isolamento fiduciario domiciliare e 349 sono in ospedale, tra strutture pubbliche e private. Delle ricoverate, infine, 323 (-7) sono in area non critica o degenza ordinaria, su 3.160 posti disponibili dichiarati dalla Regione, e 26 (+2) sono in Terapia Intensiva, su 656 posti letto disponibili. Si registrano inoltre 7 decessi (complessivamente 7.853) e 426 guarigioni (in totale 436.762 in regione dall'inizio dell'epidemia).

La percentuale di occupazione viene calcolata in base alle rilevazioni quotidiane dei posti letto effettuata dal ministero della Salute; in Campania risultano 3.511 posti di area non critica e e 744 di Terapia Intensiva (tra disponibili e attivabili), portando quindi a percentuali rispettivamente del 9,20% e del 3,49%. Il tasso di incidenza settimanale, infine, è leggermente in aumento: in base ai dati di ieri era di 46,09 nuovi positivi per 100mila abitanti (il giorno precedente era stato di 44,06).