A Milano corteo non autorizzato con migliaia di No Green Pass e No Vax: traffico impazzito

A cura di Pierluigi Frattasi

Migliaia di persone in piazza per la manifestazione dei No Green Pass e No Vax. Il corteo non autorizzato ha invaso le strade del centro cittadino, dipanandosi da piazza Fontana fino a piazza Duomo, dopo aver percorso via Dante. Traffico impazzito in tutta la città, con i mezzi pubblici bloccati e senza percorsi alternativi, visto che il percorso del corteo non era stato preventivamente concordato con le autorità. È il nono corteo di protesta che si tiene di sabato pomeriggio, organizzato dai No Vax, come forma di protesta negli ultimi tempi soprattutto contro la certificazione verde anti-Covid19. Il primo, però, da quando è stato varato il Decreto Draghi che rende obbligatorio il Green Pass sui luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, a partire dal 15 ottobre prossimo, pena pesanti sanzioni e la sospensione sia dall'impiego che dallo stipendio dopo 5 giorni.

In piazza Sempione è stato organizzato un altro presidio di negazionisti, annunciato negli scorsi giorni dall'associazione La Genesi. Giovedì, la Questura di Milano aveva invitato gli organizzatori di altri 16 cortei negazionisti non autorizzati a restare all'interno del perimetro di piazza Sempione. Per evitare il caos in città. Il corteo non autorizzato che si è sviluppato oggi per le vie del centro di Milano era, comunque, costantemente monitorato dalle forze dell'ordine, presenti con mezzi blindati all'ingresso della Galleria. Al momento non si registrano disordini. I manifestanti hanno sfilato esibendo striscioni con le scritte: "Difendiamo la libertà" e "La vaccinazione per voi è un affare. Noi siamo cavie".