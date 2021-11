Covid, le notizie di oggi. In Italia 7.698 casi e 74 morti, Patuanelli: “Nessuna restrizione per vaccinati è ipotesi allo studio”

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi mercoledì 17 novembre. I dati sui contagi di ieri: 7.698 nuovi casi e 74 morti. All'esame del Governo nuove restrizioni per Natale in caso di aumento dei casi, intanto si spinge sulla terza dose di vaccino. Allerta Fedriga: "Con questi ritmi Friuli rischia zona gialla". Patuanelli: "No restrizioni per vaccinati è ipotesi allo studio". Possibile riduzione a 9 mesi della durata del Green Pass, per i tamponi la validità scenderebbe a 24 ore per i rapidi e 48 per i molecolari. In Italia somministrate oltre tre milioni di terze dosi di vaccino. Renzi e Toti favorevoli al lockdown per i No Vax come in Austria. Su vaccini anti covid per bimbi di 5 anni l'Ema decide il 29 novembre.

La quarta ondata preoccupa il mondo: Germania, ancora in crescita i casi, picco anche dell'incidenza settimanale; l'Austria impone il lockdown ai non vaccinati. In Francia incidenza superiore a 100 casi ogni 100mila abitanti. Ad Hong Kong chiude Disneyland.

