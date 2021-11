Covid Campania, 871 contagi e 10 morti: bollettino di mercoledì 17 novembre 2021 Sono 871 i nuovi casi positivi in Campania nelle ultime 24 ore: altri 10 i morti. Aumentano i ricoverati: 318, di cui 21 in intensiva e 297 nei reparti ordinari.

Sono 871 i nuovi casi di Coronavirus di oggi in Campania, su 30.583 tamponi analizzati tra molecolari ed antigenici rapidi. Lo ha comunicato la Regione Campania nel consueto bollettino dell'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale, che si riferisce alle ultime 24 ore. Aumentano ancora i decessi: altri dieci morti, di cui sette nelle ultime 48 ore e tre deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Ancora in aumento i ricoverati, quasi tutti senza vaccino: 318 in tutto, di cui 21 in terapia intensiva e 297 nei reparti di degenza ordinaria. Questo invece il report sui posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 21

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 297

(**) Posti letto Covid e Offerta privata.

Intanto, prosegue a rilento la campagna vaccinale per prime e seconde dosi: di fatto mancano oltre due milioni di persone da vaccinare in Campania, di cui 300mila nella sola città di Napoli. E preoccupano i cluster in vari comuni, molti dei quali partiti da contagi avvenuti nelle scuole. Il presidente della Regione Campania ha annunciato di sposare la linea dei governatori del Nord: "Favorevole alle restrizioni solo per chi non è vaccinato", ha detto questa mattina Vincenzo De Luca. Da oggi intanto in Campania la terza dose del vaccino anti Covid è aperta a tutti, senza prenotazioni: unico requisito, che siano trascorsi 6 mesi da ultima somministrazione. Lo ha annunciato nella tarda serata di ieri lo stesso Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania.