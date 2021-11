Vaccini Covid, in Campania terza dose per tutti senza prenotazione a 6 mesi da precedente In Campania la terza dose del vaccino anti Covid è aperta a tutti, senza prenotazioni: unico requisito, che siano trascorsi 6 mesi da ultima somministrazione.

A cura di Nico Falco

Le vaccinazioni anti Covid con la terza dose in Campania sono aperte a tutti i cittadini, senza necessità di prenotazione e senza limitazioni relative a fasce di età o categorie: unica condizione, che siano trascorsi i 6 mesi dall'ultima somministrazione. Lo conferma la Regione Campania, nel corso della riunione convocata dal presidente Vincenzo De Luca coi dirigenti delle Asl e delle Aziende Ospedaliere regionali. In Campania, spiega la Regione, la priorità resta quella di assicurare le dosi booster per il personale sanitario e per quello scolastico, "ma ogni cittadino che voglia può essere immediatamente vaccinato".

Campania, dove fare la terza dose di vaccino anti Covid

Per ricevere la terza dose i cittadini campani (senza distinzione di età o categorie) possono rivolgersi direttamente ai centri vaccinali, senza prenotazione. Non sarà quindi necessario registrarsi sulla piattaforma, ma naturalmente si dovrà fornire i propri dati al momento dell'accesso per verificare le precedenti vaccinazioni. Per le somministrazioni verranno utilizzati i vaccini a mRna Pfizer e Moderna, mentre non verranno più utilizzati quelli a vettore virale come AstraZeneca e Johnson. Possono aderire alla campagna vaccinale per la terza dose anche i cittadini che avevano ricevuto il vaccino monodose Janssen di Johnson & Johnson (in questo caso si tratterà chiaramente della seconda dose).

In Campania oggi 675 nuovi positivi

Il bollettino dell'Unità di Crisi di oggi, 16 novembre, indica che in Campania ci sono 675 nuovi positivi Covid (1,99% su 33.914 test analizzati). Il tasso di incidenza settimanale è di 97,66 nuovi positivi per 100mila abitanti, l'occupazione degli ospedali è al 8,60% per l'area non critica e al 2,82% per le Terapie Intensiva (i limiti per la zona bianca sono di 50 nuovi positivi per 100mila abitanti e, per l'occupazione dei posti letti, del 15% per l'area non critica e del 10% per la Rianimazione).