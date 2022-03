Covid Italia, news di oggi: contagi in aumento in Italia, verso stop obbligo super green pass sul lavoro per over 50

Per il quarto giorno consecutivo in Cina sono stati registrati oltre mille nuovi casi di Covid sintomatici, per la precisione 1860, anche se il dato è dimezzato rispetto ai 3.507 del giorno precedente. I contagiati asintomatici, che Pechino non classifica come casi confermati, sono stati 1.338 rispetto ai 1.768 del giorno precedente. La maggior parte dei contagi continua a essere concentrata nel nord e in particolare nella regione di Jilin con il più grande focolaio da quando Wuhan entrò in un lockdown rigidissimo, a inizio 2020. Non si contano nuove vittime.