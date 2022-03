Covid Campania, oggi 7.595 contagi e 4 morti: bollettino di mercoledì 16 marzo 2022 Sono 7.595 i nuovi casi di Covid in Campania: tasso di positività di poco sotto al 18% quotidiano. Altri 4 i decessi, preoccupa l’aumento dei ricoverati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono 7.595 i nuovi casi positivi a Covid-19 in Campania: lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano. Sono stati 42.581 i tamponi analizzati, tra molecolari ed antigenici rapidi: il tasso di positività passa così al 17,83%, in lieve calo rispetto a ieri, quando era salito al 18,19% giornaliero. Dei nuovi positivi, 1.387 sono emersi dalle analisi di 12.813 tamponi molecolari mentre gli altri 6.208 sono risultati positivi a 29.768 tamponi antigenici rapidi.

Altri 4 i decessi per Covid in regione: uno di questi è avvenuto nelle ultime 48 ore, altri tre sono invece deceduti in precedenza ma registrati soltanto nell'odierno bollettino. Complessivamente, da inizio pandemia sono morte 9.906 persone per Covid-19 in Campania. Aumentano invece i casi di ricovero nei Covid Hospital della regione: 612 in tutto, 22 in più rispetto a ieri. Unica differenza, ci sono 38 persone in terapia intensiva (ieri erano 37) e 574 in degenza ordinaria (ieri erano 553). Questo invece il report dei posti letto su base regionale: