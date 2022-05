Covid Italia, news di oggi: tasso di positività al 14%, su le terapie intensive. Mascherine in aereo, resta l’obbligo sui voli in Italia

I passeggeri che volano da e verso la Germania dovranno continuare ad indossare la mascherina a bordo degli aerei. Ad annunciarlo è stato il ministero dell'Interno a Berlino, precisando che la protezione dovrà essere mantenuta per tutto il volo – e tolta solo per mangiare e bere – oltre che durante le operazioni di imbarco e di sbarco. In Germania l'obbligo resterà in vigore in aereo e a bordo dei treni a lunga percorrenza fino al 23 settembre. L'obbligo vale anche per il trasporto pubblico in autobus e treno. Per il ministro della Sanità, Karl Lauterbach, dato l'elevato numero di casi di Coronavirus "non è possibile prescindere dalle mascherine nel trasporto pubblico".