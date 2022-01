Covid, le news di oggi, Locatelli: “La curva dell’epidemia rallenta”. ISS: “Aumentano i contagi tra medici e infermieri”

Gli aggiornamenti sul Covid di oggi, domenica 16 gennaio 2022, in Italia e nel mondo. Il bollettino dei contagi Covid di ieri: 180.426 contagi e 308 morti, tasso di positività in calo al 14,8%. Report esteso Iss: i No Vax in terapia intensiva sono 38 volte più dei vaccinati con terza dose. Nuovo cambio di colori per alcune regioni: da domani la Campania passa in zona gialla, Valle d'Aosta in arancione. Nel bollettino ISS si continueranno a conteggiare gli asintomatici: "Giusto continuare a farlo". Anelli (Ordine dei medici): "Pressione su ospedali in aumento: servono chiusure selettive". In Italia a inizio gennaio Omicron presente all'81%. Rezza: "Omicron estremamente contagiosa, può affollare ospedali". Ma Locatelli: "La curva dei contagi rallenta". Non decollano le vaccinazioni tra i bambini.

Nel mondo 326.190.190 contagi e 5.535.599 decessi. Record di casi in Germania e India, mai così tanti da maggio. Nel Regno Unito scendono sotto i 100mila. La Francia autorizza il vaccino Novavax e la seconda dose di Johnson&Johnson

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti