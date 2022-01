Covid Lombardia, il bollettino del 16 gennaio: oggi 26.733 contagi e 57 morti Sono 26.773 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Lombardia, con purtroppo altri 57 decessi. I dati del bollettino Covid di domenica 16 gennaio 2022 diramato dal ministero della Salute.

A cura di Francesco Loiacono

Sono 26.773 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati oggi in Lombardia a fronte di 186.577 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di domenica 16 gennaio 2022 del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 57 decessi: ieri erano state registrate 77 vittime. Diminuiscono ancora i casi rispetto a ieri, a fronte di un numero minore di tamponi: ieri in Lombardia i contagi giornalieri di Coronavirus erano stati 33.249 su 229.741 tamponi. È il segno che il picco di contagi di questa quarta ondata potrebbe essere stato superato, anche se bisogna attendere per verificare l'eventuale impatto del ritorno a scuola. A livello di ricoveri, continuano invece ad aumentare quelli nei reparti d'area medica degli ospedali: aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva.

La situazione negli ospedali lombardi

Questa nel dettaglio la situazione negli ospedali lombardi: i pazienti ricoverati nei reparti di area medica degli ospedali sono adesso 3.566 (+63 rispetto ai 3.503 di ieri), ed è in crescita anche il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva che sono 268 (dieci in più rispetto ai 258 di ieri).

Situazione Covid nelle province della Lombardia

Di seguito la situazione nelle province lombarde, con la suddivisione per aree di competenza dei contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Secondo quanto comunicato, sono 8.020 i casi individuati nella provincia di Milano. Nella provincia di Varese i casi sono stati 1.973, mentre sono stati 2.269 in quella di Monza e Brianza. A Bergamo i casi sono stati 2.767, nel Bresciano invece sono stati 3.982. Nel Comasco si sono registrati 1.491 casi, in provincia di Sondrio 552. In provincia di Mantova si sono avuti 1.111 casi, 794 nella provincia di Lecco e 939 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 621 e infine 1.383 in provincia di Pavia.