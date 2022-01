Covid, cluster a Solofra, Montoro e Avellino. Tasso di positività al 34,7% in Irpinia Contagi in aumento in tutta l’Irpinia, tasso di positività al 34,7%. Negli ospedali sono 58 i ricoverati per Covid. Cluster a Montoro, Solofra e Avellino.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non si ferma il contagio da Covid in tutta l'Irpinia, dove il tasso di positività sale al 34,7% quotidiano. Solo nelle ultime 24 ore ci sono stati 555 nuovi casi emersi dalle analisi di 5.199 tamponi, portando così la provincia di Avellino tra quelle più colpite d'Italia. Paura per i focolai scoppiati soprattutto nei nuclei familiari: centinaia le famiglie finite in quarantena in tutta la provincia irpina.

Sono 58 i pazienti ricoverati per Covid in Irpinia

Sono in tutto 58 i pazienti ricoverati per Covid in tutta l'Irpinia nei due ospedali di riferimento. Presso l'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, i ricoverati sono 36 di cui 3 in terapia intensiva, 23 tra degenze ordinarie e subintensiva, 10 presso l'Unità di Malattie Infettive della Città Ospedaliera. Al Presidio ospedaliero Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, i ricoverati sono invece 22, di cui 7 in degenza ordinaria, 7 in terapia subintensiva, 3 in terapia intensiva e 4 nei reparti di Medicina.

Covid, i comuni più colpiti dell'Irpinia

Ancora una volta è il capoluogo di Avellino a far registrare il maggior numero di casi positivi in 24 ore: 64 quelli emersi. Ma il Coronavirus fa paura anche a Montoro, con 39 casi registrati nell'ultimo bollettino, seguito da Ariano Irpino (31) e Mercogliano (29). A Solofra altri 26 i casi di Covid, altri 16 a Serino. Questo il riepilogo del bollettino completo di oggi, domenica 16 gennaio 2022, diffuso dall'Azienda Sanitaria Locale di Avellino: