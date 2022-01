Covid Campania, oggi 17.667 contagi e 5 morti: bollettino di domenica 16 gennaio 2022 In Campania ci sono 17.667 nuovi casi Covid, emersi dall’analisi di 104.906 tamponi. I dati nel bollettino ordinario dell’Unità di Crisi di oggi, 16 gennaio 2022.

A cura di Redazione Napoli

Sono 17.667 i nuovi positivi Covid in Campania, dei quali 6.879 risultati tali col tampone molecolare e 10.788 con quello antigenico rapido. I nuovi contagi sono emersi dall'analisi di 104.906 test complessivi (38.338 molecolari e 66.568 rapidi, questi ultimi conteggiati direttamente perché, dall'11 gennaio, non è più prevista la conferma del Pcr). La percentuale di positività è quindi del 16,84%; ieri i positivi erano stati 19.788 su 107.168 test, con una percentuale di positività del 18,46%.

I dati sono stati comunicati dalla Regione Campania col bollettino ordinario quotidiano Covid di oggi, 16 gennaio 2022. Rispetto all'aggiornamento precedente del bollettino di ieri si registrano ulteriori 5 decessi (che portano a 8.713 il numero dei morti Covid in Campania dall'inizio dell'epidemia). In ospedale risultano ricoverate 1.365 persone complessivamente. Di queste, 1.278 (+32) sono in degenza ordinaria o area non critica e 87 (-1) in Terapia Intensiva Covid. Il tasso di occupazione registrato oggi è quindi 29,05% per la degenza ordinaria (calcolato su 4.399 posti letto totali, tra strutture pubbliche e private, rilevato dal ministero della Salute) e 12,45% per la Terapia Intensiva (sulla base dei numeri forniti dalla Regione Campania, che oggi indica in 699 i posti letto di Rianimazione tra disponibili e attivabili).

Da domani, 17 gennaio, la Campania è in zona gialla Covid. Il provvedimento è stato firmato lo scorso 13 gennaio dal ministro Roberto Speranza, in ottemperanza ai criteri che stabiliscono i "colori" delle regioni: dallo scorso 5 gennaio sono stati sforati i limiti massimi di occupazione degli ospedali, fissati al 10% per la Terapia Intensiva e al 15% per la degenza ordinaria.