Covid Campania, oggi 19.788 contagi e 12 morti: bollettino di sabato 15 gennaio 2022 Ecco i dati, aggiornati oggi, sabato 15 gennaio 2022, sull’andamento della pandemia di Covid-19 in Campania.

A cura di Valerio Papadia

Diminuiscono leggermente, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di Covid-19 in Campania: come riferito dal bollettino odierno, i nuovi casi sono 19.788, mentre i tamponi analizzati in totale sono 107.168. Come da nuove disposizioni del governo, la Regione Campania rende noto che i positivi al tampone molecolare sono 7.999, mentre i restanti 11.789 sono risultati positivi al tampone rapido; allo stesso modo, come da nuove disposizioni, i tamponi molecolari analizzati sono stati 42.694, mentre quelli rapidi 64.474. Diminuisce, per fortuna, anche il tasso di positività – il rapporto tra i positivi e i tamponi analizzati in totale – che oggi si attesta al 18,46%, mentre ieri era stato del 20,16%. In calo, inoltre, anche i morti, che sono 12: come precisa l'Unità di Crisi della Regione Campania, nove di questi decessi si sono verificati nelle ultime 48 ore, mentre gli altri tre si sono verificati in precedenza ma sono stati registrati soltanto nelle ultime 24 ore.

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Nonostante la lievi diminuzione di contagi, tasso di positività e decessi, il numero dei ricoverati oggi fa registrare purtroppo un notevole aumento. Nei reparti di terapia intensiva sono 88 le persone ricoverate, vale a dire nove in più rispetto alla giornata di ieri; in area medica i ricoverati sono invece 1.246, addirittura 55 in più rispetto a ieri. Di seguito il report completo sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali della Campania: