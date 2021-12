Covid Italia, news di oggi: al via i vaccini per i bambini dai 5 agli 11 anni. Variante Omicron, record di contagi in Uk

Quarta ondata Covid in Italia e nel mondo. Ieri 23.195 casi e 129 morti, tasso di positività al 3,7%: è quanto emerge dal bollettino di ieri. Vaccini, al via oggi la campagna di vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni, ieri le prime dose somministrate allo Spallanzani di Roma. Dopo la stretta sugli arrivi in Italia, con la circolare che impone la quarantena ai non vaccinati oltre al tampone, il premier Draghi ha riferito in Parlamento alla vigilia del Consiglio Ue: "Con l'inverno e l'arrivo della variante Omicron dobbiamo avere la massima cautela. Fare la terza dose il prima possibile". Domani il monitoriaggio Iss con il passibile passaggio in zona gialla di alcune regioni. Annullati eventi per Natale e Capodanno in Campania, Trentino, Roma e Milano.

Nel mondo 272.227.556 contagi e 5.330.129 di decessi. Record di casi in Uk, oltre 75mila. Il monito di Boris Johnson: "La variante Omicron corre, vaccinatevi e andate a farvi il richiamo". Usa, Fauci: "Il richiamo protegge da Omicron".

