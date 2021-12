Focolaio Covid dopo pellegrinaggio ad Assisi: 92 persone coinvolte a Treviso, 24 positivi accertati Un cluster Covid di ben 92 persone è stato individuato nel distretto di Pieve di Soligo (Treviso). Il contagio, accertato al momento in 24 soggetti, è legato ad un pellegrinaggio ad Assisi effettuato la scorsa settimana.

A cura di Ida Artiaco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un pellegrinaggio ad Assisi si è trasformato in un focolaio Covid che al momento conta 92 persone contagiate, di cui 24 positivi, 3 casi sospetti e 65 contatti stretti a Pieve di Soligo (Treviso). Il cluster è stato individuato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 2, in relazione al monitoraggio Covid-19. A quanto pare, il contagio si sarebbe verificato nel corso di un viaggio in Umbria la scorsa settimana: buona parte delle persone hanno viaggiato a bordo di due pullman, sedici quelle che hanno raggiunto la destinazione con auto propria. Il caso indice, da cui avrebbe avuto origine il cluster, è ricoverato in terapia intensiva. Nel gruppo, stando a quanto riporta il TgR, sarebbero numerosi i non vaccinati.

Intanto, continua a peggiorare la situazione Covid in tutto il Veneto. Ieri si è superata la quota di mille pazienti in area medica, arrivati a 1.040, 43 in più rispetto a ieri. Si tratta del dato che, sommato a quello che arriverà oggi, farà probabilmente scivolare la regione in zona gialla dalla prossima settimana e quindi durante le feste di Natale, come già aveva anticipato il presidente, Luca Zaia.

In aggiornamento.