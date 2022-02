Covid Italia, news di oggi: Super Green pass obbligatorio a lavoro per gli over 50. Ancora in calo ricoveri, terapie intensive e contagi

Le ultime notizie e gli aggiornamenti sul Covid in Italia e nel mondo di martedì 15 febbraio 2022. Nel bollettino di ieri 28.630 nuovi casi e 281 morti, il tasso di positività è al 10%. In calo ricoveri in area medica e terapia intensiva, contagi scesi del 30% in una settimana. Da oggi Green pass rafforzato obbligatorio sul posto di lavoro per gli over 50. Flop per la protesta no pass organizzata ieri su chat Telegram a Roma. Uno studio dimostra che le varianti non bucano i vaccini, mentre si lavora ad un super vaccino contro tutte le varianti. Finora effettuate 132.287.417 vaccinazioni, di cui 36.306.002 terze dosi.

Nel mondo 413.501.475 contagi e 5.826.542 decessi. Vittoria dei Freedom Convoy in Canada, con l'Ontario che abolisce il pass. Trudeau ha dichiarato l'emergenza pubblica nazionale per mettere fine alle proteste. I contagi peggiorano ad Hong Kong e in Nuova Zelanda.

