Covid Lombardia, bollettino del 15 febbraio: oggi 7.757 casi e 33 morti Sono 7.757 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Lombardia, con altri 33 decessi. Continuano a calare i pazienti ricoverati. I dati del bollettino Covid di oggi, martedì 15 febbraio 2022.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono 7.757 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati oggi in Lombardia a fronte di 107.798 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di martedì 15 febbraio 2022 diramato dalla Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 33 decessi: ieri erano state registrate 77 vittime. In totale i decessi da inizio pandemia in Lombardia sono 38.109. Aumentano i casi rispetto a ieri, a fronte però di un numero maggiore di tamponi: ieri in Lombardia i contagi giornalieri di Coronavirus erano stati 1.982 su 28.275 tamponi. A livello di ricoveri, continuano a calare quelli nei reparti d'area medica degli ospedali invece aumentano quelli in terapia intensiva.

La situazione negli ospedali lombardi

Questa nel dettaglio la situazione negli ospedali lombardi: i pazienti ricoverati nei reparti di area medica degli ospedali sono adesso 1.872 (41 in meno rispetto ai 1.913 di ieri). Aumenta il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva: sono 166 (ieri erano 162).

Situazione Covid nelle province della Lombardia