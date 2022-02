Covid Lombardia, bollettino dell’8 febbraio: oggi 12.194 casi e 50 morti Sono 12.194 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Lombardia. Drammatico il dato dei decessi: 50 i morti registrati oggi. I dati del bollettino Covid di oggi, martedì 8 febbraio 2022.

Sono 12.194 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati oggi in Lombardia a fronte di 159.799 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di martedì 8 febbraio 2022 diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 50 decessi: ieri erano state registrate 70 vittime. In totale i decessi da inizio pandemia in Lombardia sono 37.763. Aumentano i casi rispetto a ieri, a fronte però di un numero maggiore di tamponi: ieri in Lombardia i contagi giornalieri di Coronavirus erano stati 3.116 su 44.765 tamponi. A livello di ricoveri, calano sia quelli nei reparti d'area medica degli ospedali, sia quelli in terapia intensiva.

La situazione negli ospedali lombardi

Questa nel dettaglio la situazione negli ospedali lombardi: i pazienti ricoverati nei reparti di area medica degli ospedali sono adesso 2.519 pazienti (39 in meno rispetto ai 2.558 di ieri). Diminuisce il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva: sono 197 (ieri erano 207).

Situazione Covid nelle province della Lombardia