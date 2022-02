Covid Lazio, il 15 febbraio 7407 nuovi casi e 57 morti: 3222 contagi a Roma Sono stati registrati nel Lazio 7.407 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. 57 le persone decedute.

A cura di Natascia Grbic

Sono stati registrati nel Lazio 7.407 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato con il bollettino di oggi, martedì 15 febbraio. Sono stati processati 14.162 molecolari e 62.036 antigenici per un totale di 76.198 test. 57 (compresi i recuperi di notifiche) le persone decedute a causa delle complicazioni derivanti dalla polmonite bilaterale da covid-19, 9.388 le guarite. Nella città di Roma i nuovi positivi sono 3.222, nelle altre province del Lazio 2.251. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 9,7%. "A Ostia chiude l'hub vaccinale del Polo natatorio in sinergia con la Federazione italiana nuoto che ringrazio per il grande lavoro svolto. In dieci mesi sono stati somministrati oltre 160mila vaccini".

Ricoveri ospedalieri e terapie intensive nel Lazio

Sempre secondo quanto riportato nel bollettino, i pazienti ricoverati in area medica sono in tutto 1.878 (17 in più rispetto a 24 ore fa), mentre le persone ricoverate in terapia intensiva sono in totale 175, 5 in meno di ieri. Le persone guarite sono 9.388.

I casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.298 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.033 i nuovi casi e 11 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 891 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 390 i nuovi casi e 7 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 653 i nuovi casi e 9 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 891 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 586 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.033 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 209 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 423 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.