Covid Campania, oggi 7.614 contagi e 26 morti: bollettino di martedì 15 febbraio 2022 Covid: in Campania risale incidenza, 19 vittime in 48 ore Ma gli ospedali finalmente vedono allentare la morsa dei ricoveri: intensive -8, degenze -58.

Risale l'incidenza Covid in Campania, dove ieri sono stati registrati 7.614 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 57.868 test eseguiti. Il tasso di incidenza risale al 13,15%, dal 12,31 del giorno precedente. Nelle ultime 48 ore si sono registrate 19 vittime, cui si aggiungono sette decessi risalenti ai giorni scorsi. In netto miglioramento la situazione ricoveri: i posti letto occupati nelle intensive scendono a 65 (-8), quelli in degenza a 1.155 (-58).

Oggi il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenendo ad un convegno, ha spiegato che la regione «ne sta uscendo»:

Ormai stiamo uscendo dal Covid, ci stiamo avviando verso la vita normale. Abbiamo il Covid alle spalle a una condizione: che facciamo le persone serie e responsabili. Noi in Campania fino a fine febbraio manterremo l'obbligo dell'uso della mascherina all'esterno.

Sull'uso delle mascherine all'aperto, secondo il governatore, «il messaggio che è stato dato all'Italia è un messaggio sbagliato, irresponsabile. Sembra che ormai la mascherina non si debba portare, invece si deve portare all'esterno perché ci sono almeno due momenti nei quali si determinano pericoli: all'entrata e all'uscita dalle scuole, quando abbiamo centinaia di ragazzi uno sull'altro, e la notte del venerdì, del sabato e della domenica durante la movida», conclude.

Vaccini Covid, verso chiusura degli hub di Napoli

Gli hub dei vaccini tra qualche mese potrebbero chiudere definitivamente, una volta conclusa la loro funzione. Parliamo degli hub di Napoli soprattutto, ovvero la Mostra d'Oltremare e la Fagianeria di Capodimonte. A spiegarlo è Ugo Trama, componente dell'Unità di crisi covid della Regione Campania e dirigente del settore Politica del farmaco e dispositivi della sanità campana, a margine della presentazione della nuova terapia anticovid alla fabbrica farmaceutica Damor di Napoli.