Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: vaccini, da lunedì terza dose a immunodepressi. Green pass, verso estensione a tutti i lavoratori

Continua l'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.800 nuovi casi su 120.045 tamponi e 36 morti per Covid. È quanto emerge dal bollettino di ieri diffuso dal ministero della Salute. Il tasso di positività si attesta al 2.3%. Sono stabili i numeri per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva con un aumento di + 4 unità. Un po' più importante invece l'incremento di ricoveri registrato nei reparti ordinari con un aumento di +87 unità. Nessun cambio di colore: solo la Sicilia è in zona gialla, mentre le altre regioni restano in zona bianca. Ecco, di seguito, il dettaglio dei contagi giornalieri regione per regione:

Lombardia: + 449

Veneto: + 465

Campania: + 371

Emilia-Romagna: + 453

Lazio: + 323

Piemonte: + 228

Sicilia: +885

Toscana: + 431

Puglia: +127

Friuli-Venezia Giulia: +61

Marche: +130

Liguria: +97

Abruzzo: +74

Calabria: + 125

P.A. Bolzano: + 94

Sardegna: +76

Umbria: + 86

P.A. Trento: + 19

Basilicata: +46

Molise: + 19

Valle d'Aosta: + 1

In Italia raggiunto anche il traguardo dei 40 milioni di vaccinati covid. Da lunedì 20 settembre si inizia anche con la terza dose per le categorie a rischio. La data è stata decisa durante una riunione tra il Commissario per l'Emergenza e il ministro della Salute Speranza. Il decreto legge sul Green pass sarà oggi all'esame del Senato, governo pronto a estendere l'obbligo ai lavoratori della pubblica amministrazione e poi ai lavoratori privati entro ottobre. La Sicilia resta in zona gialla per altri quindici giorni ma la Calabria rischia maggiori restrizioni dal 20 settembre. Nel mondo 225.2 milioni di casi e 4,6 milioni di morti. In Gran Bretagna verso il vaccino anche per i dodicenni. In Francia, pazienti Covid sotto le 10mila unità da agosto. In Australia lockdown a Canberra fino a metà ottobre.