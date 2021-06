Rallenta ancora la curva dei contagi da covid-19 in Italia dove l'ultimo bollettino di ieri del Ministero della salute ha registrato 1.390 nuovi casi e 26 morti per Covid in 24 ore. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 134.136 test, tra tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta all'1%. I casi attualmente positivi sono 160.313 (-2.096). Cala ancora il numero di pazienti ricoverati nei reparti Covid ospedalieri: sono 113 i ricoveri in meno nei reparti di area medica, per un totale di 3.542 persone ricoverate in ospedale. In terapia intensiva il calo è di 9 pazienti (con 20 ingressi del giorno), per un totale di 565 ricoverati in area critica. Il dettaglio dell’incremento dei casi regione per regione:

Lombardia: +257

Veneto: +87

Campania: +147

Emilia-Romagna: +123

Piemonte: +59

Lazio: +127

Puglia: +73

Toscana: +123

Sicilia: +183

Friuli-Venezia Giulia: +11

Liguria: +10

Marche: +33

Abruzzo: +14

P.A. Bolzano: +8

Calabria: +72

Sardegna: +11

Umbria: +11

P.A. Trento: +11

Basilicata: +27

Molise: +2

Valle d'Aosta: +1

In Italia è scontro sui vaccini anti covid tra governo e regioni dopo lo stop ad AstraZeneca per gli under 60. La Campania dice no ad Astrazeneca per tutti e no al mix di vaccini per la seconda dose ma il ministro Speranza chiede a tutti di adeguarsi alle indicazioni del governo. Draghi e Figliuolo rassicurano: "Nessun timore o incertezza, il piano vaccini andrà in porto". Ema: “Troppa disinformazione, Astrazeneca è sicuro per tutti ed è approvato per tutta la popolazione ". Intanto sono oltre 42 milioni gli italiani che hanno assunto almeno una dose di vaccino anti Covid e Sale a 14 milioni la quota di chi ha già completato il percorso con la seconda dose.

Da oggi altre 5 regioni e Trento in zona bianca: oltre 40 milioni di italiani sono nella zona dove sparisce il coprifuoco e ci sono meno restrizioni. Nel mondo oltre 175 milioni di casi e 3,8 milioni di morti covid . Dal G7 la richiesta di una indagine trasparente sulle origini Covid. Draghi: "Se contagi salgono, quarantena per chi arriva dalla Gran Bretagna"