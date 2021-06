Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 102 nuovi casi di Coronavirus su 11.699 tamponi eseguiti. Lo dice il bollettino di lunedì 14 giugno 2021 diramato dalla Regione Lombardia. Calano i pazienti ricoverati in terapia intensiva e quelli ricoverati nei reparti ordinari Covid. Cala rispetto a ieri il numero dei decessi registrati in una giornata: sono 3 i morti registrati oggi, contro i 6 di ieri. Il bilancio totale dei decessi è purtroppo drammatico: da febbraio dello scorso anno i morti ufficiali per Covid in Lombardia sono arrivati a 33.729.

La situazione negli ospedali lombardi

Continua, anche grazie ai vaccini, a migliorare la situazione negli ospedali lombardi sia per quanto riguarda i reparti Covid di terapia intensiva sia per quelli di area non critica. Nelle terapie intensive ci sono 109 degenti: dato in calo rispetto a 24 ore fa quando se ne contavano 114. Nei reparti di area medica sono ricoverati 596 pazienti, 32 in meno rispetto a ieri quando erano 628. Continua ad aumentare anche il numero di pazienti guariti: in totale sono 787.476 i guariti/dimessi.

I contagi nelle province lombarde

Di seguito la situazione nelle province lombarde, con la suddivisione per aree di competenza dei contagi rilevati nelle ultime 24 ore. Secondo quanto comunicato, sono 42 i casi individuati nella provincia di Milano, 10 in quella di Como e 10 in quella di Monza e Brianza. Nella provincia di Bergamo sono 17 i nuovi positivi, mentre in quella di Brescia se ne contano 3. A Varese non sono stati trovati casi di cittadini contagiati dal virus, nel Mantovano 1 e in provincia di Pavia 1. Nel Lodigiano zero casi, in provincia di Sondrio 11 e in quella di Cremona 2. A Lecco infine ne è stato segnalato solo un caso.