Riprenderanno il 17 giugno i richiami nei confronti degli under 60 vaccinati con AstraZeneca e che dovranno ricevere un siero diverso rispetto a quello avuto per la prima dose. A comunicarlo è la direzione generale Welfare attraverso una nota stampa: "I richiami di AstraZeneca interessati dalla vaccinazione eterologa e sospesi nel periodo 12-16 giugno, verranno effettuati a partire dal 17 giugno e si andranno a sommare ai richiami già previsti in quel periodo".

Anche i richiami con il vaccino Moderna slittano di una settimana

La decisione arriva dopo che negli ultimi giorni gli organi competenti – ministero della Salute e Aifa – hanno deciso, attraverso una circolare, che gli under 60 potranno ricevere solo un vaccino mRna. Da evitare quindi anche il vaccino Johnson&Johnson. Dall'Assessorato però specificano che: "I richiami con il vaccino Moderna previsti dal 21 giugno al 30 giugno, saranno spostati in avanti di una settimana". Il richiamo sarà quindi fatto dopo 42 giorni. L'obiettivo, secondo Regione, è quello di non penalizzare i cittadini che si erano già prenotati per ricevere la prima dose.

186mila lombardi riceveranno un nuovo sms con le modifiche

"Nulla cambia invece per i richiami delle persone over 60 vaccinate in prima dose con Astrazeneca. Come da indicazioni del Ministero della Salute e di Aifa, infatti, il richiamo sarà effettuato con lo stesso vaccino". A oggi tutte le persone coinvolte da questo cambio programma sono 186mila: adesso, con le nuove disposizioni, riceveranno le modifiche attraverso un sms. Nel messaggio saranno indicati tutti i dati del nuovo appuntamento.