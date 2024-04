video suggerito

Investito da un treno dell’Alta Velocità e trascinato sui binari a San Donato: gravissimo Un uomo di 60 anni è stato investito da un convoglio di passaggio nei pressi della stazione di San Donato Milanese: il fatto è successo intorno alle 17. Disagi alla circolazione dei treni tra Melegnano e Rogoredo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un uomo di 60 anni è stato investito da un convoglio di passaggio e trascinato sui binari nei pressi della stazione di San Donato Milanese: il fatto, ancora in via di definizione, è successo oggi intorno alle 17. Sul posto sono intervenuti la polizia ferroviaria e il personale sanitario del 118 per prestare soccorso al 60enne, trasportato all'ospedale milanese Niguarda in codice rosso: ha riportato gravi traumi cranici e toracici, con ferite agli arti superiori.

Disagi alla circolazione dei treni tra Melegnano e Rogoredo. I vagoni dell’Alta velocità possono essere deviati sulla linea convenzionale, causando dunque lo stop degli altri convogli.

Resta ancora intanto da stabilire se l'uomo si trovasse in attesa sui binari della stazione di San Donato Milanese, e sia stato agganciato da un convoglio in corsa per una svista fatale, o se si sia trattato al contrario di un gesto volontario.

Articolo in aggiornamento