Covid, le notizie di oggi. Dpcm Green Pass, per il rientro al lavoro sarà obbligatorio dal 15/10. In calo terapie intensive e ricoveri

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti su Green Pass e vaccini del 13 ottobre 2021. I numeri dei contagi nel bollettino di ieri: 2.494 casi e 49 morti per Coronavirus. In calo terapie intensive e ricoveri. Green Pass obbligatorio dal 15 ottobre sui luoghi di lavoro, ma sono oltre 3 milioni i lavoratori che ne sono sprovvisti. Draghi firma Dpcm del Governo sui controlli tramite app, ma è polemica sui tamponi gratis per non vaccinati. Vaccino, in Italia superato l'80% della popolazione over 12 immunizzato. Nuove regole sulla quarantena a scuola nel documento redatto dall'ISS insieme a ministero dell'Istruzione e della Salute. CureVac ritira vaccino da iter approvazione Ema e punta su mRna seconda generazione.

Nel mondo 237.383.711 contagi e 4.842.716 morti. Russia, 973 decessi nelle 24 ore, record da inizio pandemia. Usa: frontiere aperte ai vaccinati da inizio novembre. Thailandia, dal primo novembre stop quarantena per vaccinati di 10 Paesi. Londra, no allo show di fuochi d’artificio per Capodanno.

