Covid, news: oggi nuovo monitoraggio Iss, rischio zona gialla dopo aumento contagi. Sileri: “Verosimile proroga stato d’emergenza e Green pass”

Continua l'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese sono stati registrati nelle ultime 24 ore 8.569 positivi al Coronavirus e 67 vittime con il tasso di positività al 1,4%. È quanto emerge dal bollettino di ieri del Ministero della Salute. Sono invece 422 i pazienti in terapia intensiva, uno in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37, mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.509, ovvero 62 in più rispetto a ieri. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +1.066

Veneto: +1077

Campania: +959

Emilia Romagna: +617

Lazio: +894

Piemonte: +376

Sicilia:+604

Toscana: +509

Puglia: +262

Friuli-Venezia Giulia: +650

Marche: +230

Liguria: +241

Calabria: +202

Abruzzo: +145

P.A Bolzano: +425

Sardegna: +114

Umbria: +66

P.A Trento: +75

Basilicata: +25

Molise: +12

Valle d'Aosta: +21

Attesa per il nuovo monitoraggio Iss di oggi: alcune regioni rischiano il cambio di colore. Possibile zona gialla per il Friuli Venezia Giulia e la provincia autonoma di Bolzano. Oltre mille casi ieri in Veneto e Lombardia. Il peggioramento della situazione epidemiologica è confermato anche dalla mappa Ue del rischio dell'Ecdc: quattro regioni sono passate in fascia rossa, solo tre restano in verde (Sardegna, Molise e Valle d'Aosta). Sileri: "Verosimile proroga stato di emergenza e Green pass". Intanto, è stata pubblicata la circolare del Ministero della Salute sulla terza dose di vaccino ai 40enni: si comincia l'1 dicembre. Al momento l'83,92% della popolazione over 12 ha completato il ciclo di vaccinazione.

Nel mondo 251.944.060 casi e oltre cinque milioni di morti. Negli Stati Uniti vaccinati oltre un milione di bambini dai 5 agli 11 anni. Preoccupazione in Europa per la quarta ondata della pandemia: record di incidenza in Germania, l'Olanda pensa al lockdown, nell'Est la Bulgaria ha chiesto aiuta all'Ue per ossigeno e ventilatori.