In Olanda scatta lockdown covid di tre settimane da sabato: “Il virus è ovunque” “Il virus è ovunque” ha sottolineato il premier olandese Mark Rutte, annunciando il nuovo lockdown covid di 3 settimane che riguarda negozi, ristoranti e attività sportive.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'Olanda vara un nuovo lockdown covid della durata di tre settimane per fronteggiare la nuova impennata di casi di coronavirus registrata nel Paese nord Europeo. Lo ha annunciato ufficialmente questa sera il governo di Amsterdam dopo i segnali sempre più negativi che arrivano dal monitoraggio dei contagi. Si parte dalla serata di sabato 13 novembre e si proseguirà per tre settimane fino a sabato 4 dicembre. Si tratta però di un lockdown solo parziale che riguarderà solo i locali commerciai e gli eventi sportivi. "Il virus è ovunque" ha sottolineato il premier olandese, Mark Rutte, annunciando le nuove misure restrittive che secondo il Governo dovrebbero sferrare "un duro colpo" alla risalita dei contagi. Rutte ha ricordato che la pressione sul sistema sanitario è di nuovo "estremamente alta" tanto che negli ospedali le operazioni già vengono annullate.

La situazione dei contagi covid in Olanda

Una decisione che era nell'aria già da tempo visto il notevole aumento dei contagi ma anche dei ricoveri e con posti letto in terapia intensiva sono sempre di più occupati da malati Covid. Solo oggi i Paese ha fatto registrare 16.287 nuovi casi covid, poco meno del record di giovedì, ma in aumento di un terzo rispetto alla settimana precedente. Il lockdown in Olanda, secondo le autorità sanitarie locali servirà a contenere l'aumento dei casi mentre si procede con la terza dose dei vaccini anti covid. I tassi di vaccinazione olandesi infatti sono relativamente alti, con l'82,4% degli over 12 che hanno ricevuto due dosi, ovvero il 73% della popolazione totale ma col passare dei mesi la copertura sembra sia scemare e il virus, avvantaggiato anche dalle minori restrizioni ha ripreso a correre.

Come funziona il lockdown in Olanda

Il lockdown un Olanda prevede la chiusura di bar e ristoranti alle 20 e quella dei negozi non essenziali alle 18 di ogni giorno fino al fine delle misure restrittive. Anche gli eventi sportivi saranno off limits, gli sport professionistici continueranno ma a porte chiuse, compresa la partita di qualificazione ai Mondiali di calcio del 16 novembre che vede l'Olanda affrontare la Norvegia. La chiusura delle 18:00 si applica anche ai casinò, nonché ai parrucchieri e alle prostitute. Nelle abitazioni private saranno ammessi un massimo di quattro ospiti di età superiore ai 13 anni mentre le aziende dovranno attuare lo smart working a meno che non ci sia necessità effettiva di andare sul posto di lavoro. Cinema e teatri rimarranno aperti e saranno possibili eventi ma viene reintrodotto il distanziamento sociale di un metro e mezzo dove non è previsto il green pass. Il governo infine sta lavorando a una modifica della legge per consentire alle imprese di scegliere se limitare l'ingresso alle sole persone che sono state vaccinate.

Le proteste dei ristoratori contro il lockdown covid

Il settore della ristorazione ha reagito con rabbia alla notizia del lockdown in Olanda. Un rappresentante della categoria ha detto all'emittente pubblica NOS che il governo ha "oltrepassato il limite" e che sono pronti a forme di protesta. La decisione del Governo in effetti rischia di scatenare nuovi cortei di protesta nel Paese dove i no-vax e i no Green pass già protestavano per le misure in atto, Lo scorso fine settimana, ad esempio, migliaia di manifestanti hanno marciato in strada per protestare contro le restrizioni Covid esistenti.