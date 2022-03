Covid Italia, le news di oggi: risale la curva dei contagi. Da lunedì otto regioni passano in zona bianca

Le ultime notizie in diretta sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, sabato 12 marzo. Nell'ultimo bollettino registrati 53.127 casi e 156 morti per Coronavirus. Da lunedì Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D' Aosta passano in area bianca. Abrignani (Cts): "Rialzo dei casi? Forse perché i bambini sono poco vaccinati". Brusaferro: "Pochi nuovi vaccinati, anche tra bimbi". Governo al lavoro sulla road map dell'allentamento delle misure anti-contagio in vista della fine dello stato d'emergenza. Riprendono le visite a parenti ricoverati in ospedale. Dall'1 aprile il Green pass rafforzato non sarà più necessario per i locali all'aperto.

In Italia 48.372.294 hanno completato il ciclo vaccinale, pari all'89,56% della popolazione over 12, in 38.038.734 hanno ricevuto la terza dose booster.

