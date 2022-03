Bollettino Covid Italia, oggi 53.825 casi e 133 morti per Coronavirus: i dati di sabato 12 marzo I nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore sono stati 53.825, stabili rispetto al giorno precedente. È quanto emerge dal nuovo bollettino Covid di oggi, sabato 12 marzo, del Ministero della Salute. Il tasso di positività si attesta al 12,9%. Altri 133 i morti.

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 53.825, in leggero aumento rispetto ai 53.127 contagi segnalati ieri. È quanto emerge dal nuovo bollettino Covid di oggi, sabato 12 marzo, del Ministero della Salute. Le infezioni totali dall'inizio della pandemia salgono a 13.323.128. Si registrano anche 133 nuove vittime: il totale dei morti per Covid in Italia sale a 156.782. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati in totale 417.777 tamponi, tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività è al 12,9%. I guariti arrivano a 12.180.724 (+45.393), mentre gli attualmente positivi sono 985.622 (-9.143).

I contagi in Italia Regione per Regione

Sono 13.323.128 i contagi da inizio pandemia. Ecco la tabella con i dati del bollettino odierno e la situazione Regione per Regione:

Lombardia: +5.501

Veneto: +4.584

Campania: +5.189

Emilia Romagna: +2.730

Lazio: +6.268

Piemonte: +1.902

Toscana: +4.243

Sicilia: +5.335

Puglia: +5.348

Liguria: +1.327

Marche: +1.512

Friuli-Venezia Giulia: +812

Abruzzo: +1.360

Calabria: +2.470

Umbria: +1.714

P.A Bolzano: +523

Sardegna: +1.807

P.A Trento: +313

Basilicata: +600

Molise: +246

Valle d'Aosta: +43

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 417.777 tamponi tra molecolari e test antigenici. Il tasso di positività si attesta al 12,9%.

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

In calo le terapie intensive e i ricoveri: sono 14 in meno i posti occupati in rianimazione per un totale di 513 e 40 quelli in meno nei reparti ordinari per un totale di 8.234 ricoveri.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, giovedì 10 marzo, sono state somministrate fino ad ora 134.963.113 dosi. Sono 48.384.993 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari all'89,59% della popolazione. Sono 38.096.218 le persone che hanno ricevuto la terza dose. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno completato il ciclo vaccinale sono 1.364.142, ovvero il 37,31%.