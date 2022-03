Covid Lazio, bollettino di oggi sabato 12 marzo: 6.268 nuovi casi e 10 morti, 2.880 contagi a Roma Il bollettino della Regione Lazio di oggi, sabato 12 marzo 2022: 6.268 nuovi casi positivi e 10 morti. A Roma città i contagi sono 2.880.

Nella giornata di oggi, sabato 12 marzo 2022, il numero di persone contagiate dall'infezione di Covid-19 è 6.268, 216 in più rispetto alla giornata di ieri, venerdì 11 marzo. Come ha comunicato Alessio D'Amato, l'assessore alla Salute della Regione Lazio, infatti, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.734 tamponi molecolari e 41.926 antigenici, per un totale di 51.660 tamponi: il rapporto fra persone contagiate e il numero di tamponi realizzati oggi è di 12,1%.

Nella capitale il numero di nuove persone positive è di 2.880, mentre nelle province si contano 1.808 malati di coronavirus. In tutta le regione sono state registrate 7.784 persone guarite e 10 morti, 7 in meno rispetto a ieri.

Ricoveri e terapie intensive nel Lazio

Nel territorio della regione Lazio gli attuali casi positivi al Covid-19 sono 95819. Fra le persone infette dal coronavirus, oggi si contano 94724 in isolamento domiciliare, 1024 nei reparti ordinari delle strutture ospedaliere e 71 all'interno delle terapie intensive, 2 in meno rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia, nella regione Lazio, sono stati raggiunti i 1130621 casi esaminati in totale, si contano 10573 persone morte e 1024229 guarite dall'infezione di Covid-19.

I nuovi casi Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.071 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.008 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 801 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 301 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 551 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 728 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I 1.808 nuovi casi nelle province

Asl di Frosinone: sono 630 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 736 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 111 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 331 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.