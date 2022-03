Speranza firma l’ordinanza, otto Regioni tornano in zona bianca dalla prossima settimana Il ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza che riporta in zona bianca 8 Regioni a partire dalla prossima settimana, continua a ridursi la pressione sulle strutture ospedaliere mentre risalgono i casi Covid.

A cura di Tommaso Coluzzi

Dalla prossima settimana l'Italia sarà un po' più bianca. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha appena firmato un'ordinanza che riporta in zona bianca alcune Regioni, alla luce di quanto emerso dal monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità arrivato puntualmente come ogni venerdì. I casi Covid sono tornati a crescere, tanto che l'incidenza e l'indice Rt sono aumentati dopo un lungo calo, ma i colori delle Regioni dipendono quasi interamente dalla situazione negli ospedali che – anche questa settimana – è in netto miglioramento. Non sappiamo ancora se siamo all'inizio di una nuova ondata, ma al momento terapie intensive e aree mediche continuano a svuotarsi. Vediamo, però, quali Regioni cambiano colore dalla prossima settimana.

Le Regioni in zona bianca da lunedì 14 marzo

Con l'ordinanza appena firmata dal ministro Speranza, dalla prossima settimana, precisamente da lunedì 14 marzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta passano in zona bianca. Perciò la cartina dell'Italia sarà divisa ancora una volta tra Regioni bianche e Regioni gialle. Le prime, oltre alle nuove, sono: Basilicata, Campania, Lombardia, Piemonte, Bolzano, Trento, Umbria e Veneto. Rimangono gialle invece: Calabria, Lazio, Marche e Sardegna.

Quali sono le differenze tra zona gialla e zona bianca

Tra zona gialla e zona bianca, in pratica, non ci sono più differenze da molto tempo. Il colore della Regione è importante per capire la situazione negli ospedali, ma l'impianto messo in piedi inizialmente dal governo Conte due e modificato più volte nel corso del tempo non incide più sulle regole anti-Covid. Tutto si basa, infatti, sul green pass, che sia base o rafforzato a seconda delle varie attività. La certificazione verde è ormai da mesi la strategia principale del governo per contrastare la pandemia. Bisogna segnalare, tra l'altro, che il 31 marzo i colori delle Regioni scompariranno con la fine dello stato di emergenza.