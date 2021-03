Il governo si appresta a varare nuove misure anti-contagio che dovrebbero entrare in vigore da lunedì 15 marzo. Le restrizioni riguarderebbero soprattutto i weekend, con chiusure per bar e ristoranti, e un’ulteriore stretta potrebbe arrivare per la settimana di Pasqua. Si va verso regole più stringenti in zona gialla e in zona arancione, oltre a criteri meno rigidi per l’ingresso in zona rossa. Da valutare non ci sono solo forma e tempi, ma anche i modi: si ipotizza che lo strumento del dpcm, almeno in questa occasione, possa essere sostituito da un decreto, come già avvenuto in passato per rafforzare alcune regole introdotte dai dpcm (l'ultimo è entrato in vigore pochi giorni fa, il 6 marzo). Al momento sembra esclusa l’ipotesi di un nuovo lockdown generalizzato, puntando invece su maggiori restrizioni locali, come si sta già facendo, per esempio, in Campania e Puglia.