Un miliardo di dosi di vaccino anti-covid per i Paesi poveri. È l'impegno, ampiamente anticipato in modo informale in vista del G7 in Cornovaglia, che Boris Johnson ha assunto con un intervento pubblicato su La Stampa. "Non esiste prova più convincente e tragica del bisogno di cooperazione globale della pandemia che ha travolto il mondo intero e ha mietuto oltre tre milioni e settecentomila vittime", è l'incipit dell'intervento del primo ministro britannico, "Abbiamo un obiettivo condiviso: quello di vincere la pandemia, ridurre al minimo il rischio di nuovi eventi simili e ricostruire società migliori dalle macerie di questa tragedia", afferma Johnson, e in quest'ambito "il Regno Unito ha contribuito a fondare Covax, l'alleanza globale che sinora ha fornito 80 milioni di dosi ai Paesi in via di sviluppo". "Quasi tutte queste dosi erano di Oxford-AstraZeneca, il vaccino sviluppato con il sostegno del governo britannico – impiegando competenze da ogni parte del Regno Unito – proprio perché fosse economico da somministrare, facile da conservare e in grado di proteggere il maggior numero di persone in tutto il mondo", per rilanciare: "In questa grave crisi dobbiamo tutti impegnarci di piu'. Desidero pertanto che il G7 fissi un obiettivo impegnativo ma profondamente necessario: fornire un miliardo di dosi ai Paesi in via di sviluppo per vaccinare tutte le persone nel mondo entro la fine del prossimo anno".