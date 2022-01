Covid, le notizie di oggi, Draghi: “Siamo in difficoltà per colpa dei No Vax”. Super Green Pass obbligatorio da ieri su treni e al ristorante

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi martedì 11 gennaio 2022. Nel bollettino di ieri 101.762 casi e 227 morti. Più di 2 milioni gli italiani attualmente positivi. Draghi punta il dito contro i No Vax: "Se siamo in difficoltà è colpa dei non vaccinati, Scuola fondamentale, Dad produce troppa disuguaglianza". Da ieri vigono le nuove regole sul Super Green Pass: certificato verde rafforzato necessario sui mezzi pubblici e per accedere a ristoranti, hotel e mostre. Obbligo vaccinale per over 50: triplicate le prenotazioni delle prime dosi di vaccino in questa fascia d'età. Da lunedì prossimo cinque regioni a rischio zona arancione.

Nel mondo oltre 310 milioni di casi Covid e 5 milioni e mezzo di morti. Boom in Medio Oriente, contagi record in Kuwait e Qatar. In calo i nuovi casi nel Regno Unito. Cina, 157 nuovi casi di cui 97 interni e 60 importati, Tianjin in parziale lockdown. Il tennista Djokovic vince appello: ottiene visto e potrà giocare gli Australian Open

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti