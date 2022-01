Covid Lazio, il bollettino di oggi: 12788 nuovi casi e 43 morti, 5.336 contagi a Roma Il bollettino Covid della Regione Lazio della giornata di oggi, martedì 11 gennaio 2022: sono 12788 i nuovi positivi, di cui 5.336 a Roma, mentre i morti registrati sono 48.

Nella giornata di oggi, 11 gennaio 2021, nella regione Lazio a fronte di 115.950 tamponi totali, di cui 25509 molecolari e 90441 antigenici, si contano 12788 pazienti positivi al coronavirus, 3348 in più rispetto a ieri: il rapporto fra pazienti positivi e tamponi è di 11%. Nelle ultime 24 ore, come comunica l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, sono morte 43 persone, 24 in più rispetto alla giornata di ieri, 10 gennaio e ne sono guarite 3.153. I contagi nella città di Roma hanno raggiunto il numero di 5.336, mentre nelle province del Lazio quello di 3874.

I dati ospedalieri della regione Lazio: ricoveri e terapie intensive

Nella giornata di oggi, all'interno degli ospedali della regione Lazio, si contano 1583 pazienti ricoverati in reparti ordinari e 196 nelle terapie intensive, mentre 179574 persone sono in isolamento domiciliare. A fronte di 632933 casi esaminati nel corso della pandemia, infine, sono 442157 i pazienti guariti dall'infezione di coronavirus e 9423 le persone morte: le persone attualmente positive, invece, sono 181353.

I nuovi casi di Covid 19 a Roma Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 1.972 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 2.816 i nuovi casi e 8 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 548 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 863 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.338 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.377 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

I nuovi casi di coronavirus nelle province della regione Lazio

Asl di Frosinone: sono 1.103 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.599 i nuovi casi e 5 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 484 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 688 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Dosi booster fascia 12-17

In un'altra nota, inoltre, l'assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D'Amato, ha comunicato che dalla giornata di domani, 12 gennaio, per la fascia di età che va dai 12 ai 17 anni saranno disponibili in tutti i centri vaccinali nuovi slot di prenotazione per le dosi booster con somministrazione Pfizer. "Saranno organizzati anche open day per questa fascia e a breve verranno rese note tutte le info circa le modalità”, ha aggiunto.