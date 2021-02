Le ultime notizie sull'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12.956 nuovi casi di Coronavirus su un totale di 310.994 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. È quanto emerge dal bollettino di ieri diffuso dal ministero della salute. Dall’inizio dell'emergenza sanitaria di Covid-19 nel nostro Paese i contagi sono dunque 2.668.266. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 336 morti per Covid per un totale di 92.338 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti salgono a 2.165.817 (+16.467 ). I casi attualmente positivi sono 410.111 (-3.856), di cui 19.280 ospedalizzati con sintomi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.128. La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la Lombardia. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +1.849

Veneto: +828

Piemonte: +669

Campania: +1.635

Emilia Romagna: +930

Lazio: +1.027

Toscana: +671

Sicilia: +695

Puglia: +1.063

Liguria: +364

Friuli Venezia Giulia: +361

Marche: +421

Abruzzo: +314

Sardegna: +161

P.A. Bolzano: +789

Umbria: +415

Calabria: +214

P.A. Trento: +305

Basilicata: +94

Molise: +144

Valle d'Aosta: +7

Via oggi in Italia alle somministrazioni del vaccino anti-Covid AstraZeneca riservato però solo alle persone dai 18 ai 55 anni. In tutte le Regioni italiane le dosi son già arrivate e saranno somministrate alla popolazione tra i 18 e i 55 anni. "Potremo iniziare a proteggere chi lavora nelle scuole, nelle università, le forze dell'ordine e le altre categorie esposte" ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza. Le Regioni hanno chiesto al ministro della Salute, Roberto Speranza, l'attivazione di un tavolo tecnico per "sgomberare il campo dalle incertezze che stanno creando difficoltà all'andamento della campagna vaccinale contro il Covid 19". Da oggi Italia ancora più gialla con la Puglia che lascia la zona arancione ma è allarme per le varianti covid che ha spinto gli enti locali a varare zone rosse locali. A preoccupare la situazione in Umbria ma anche in Abruzzo il Molise dove sono 27 i comuni in zona rossa.

Nel mondo sono oltre 107 milioni i contagi e 2,3 milioni i morti covid. In Ue superato il mezzo milione di morti covid. La Germania prolungherà il blocco covid almeno fino al 7 marzodopo aver fatto registrare ulteriori 666 morti Il Messico approva i sieri cinesi CanSino e CoronaVac. In Brasile 1.330 morti e 59 mila contagi in 24 ore