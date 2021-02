Gli Stati Uniti avrebbero potuto evitare il 40% delle vittime per Covid-19 se la gestione della pandemia fosse avvenuta in maniera diversa da quella messa in campo dall’amministrazione di Donald Trump, è quanto sostiene uno studio pubblicato da Lancet e condotto da una commissione di esperti nominata dalla stessa rivista scientifica per valutare la politica sanitaria di Donald Trump durante l’emergenza sanitaria. Secondo il team di esperti gli Usa avrebbero potuto tranquillamente avere tassi di mortalità corrispondenti a quelli di altri paesi del G7 ad alto reddito come Canada, Francia, Germania e Italia se avessero applicato politiche sanitarie più favorevoli a un'infrastruttura sanitaria pubblica.

"Trump ha attaccato la sanità pubblica"

Gli esperti hanno criticato la risposta data dall'ex presidente all'emergenza Covid-19, ma in realtà lo studio mette sotto accusa il programma sanitario di Trump, ma anche quello dei suoi predecessori, prima della pandemia che di fatto ha portato all’impreparazione del Paese di fronte a una emergenza planetaria. Tra le prime cose si sottolinea come tra il 2002 e il 2019, la spesa sanitaria pubblica degli Stati Uniti è scesa dal 3,21% al 2,45% , circa la metà della quota di spesa in Canada e nel Regno Unito, ma anche la scelta di Trump di attaccare i programmi e le politiche intese a rendere l'assicurazione sanitaria più accessibile nel Paese. La ricerca ha calcolato che nei primi tre anni in carica di Trump vi erano 2,3 milioni di persone in più senza assicurazione sanitaria.

Le ingiustizie sociali producono effetti su salute e malattia

La ricerca pone l’accento sulle discriminazioni e le altre misure che hanno generato una situazione di estrema fragilità della popolazione di fronte alla pandemia. Non a caso viene segnalato che il tasso di copertura assicurativa sanitaria tra 2017 e 2018 è diminuito tra latini e nativi americani rimanendo stabile per la popolazione bianca. “Concentrarsi solo sulle cure mediche trascurerebbe le molte altre ingiustizie che producono effetti su salute e malattia" ha spiegato il dottor Adam Gaffney, membro della commissione e assistente professore della Harvard Medical School. Tra il 2016 e il 2019 ad esempio il numero annuo di decessi per fattori ambientali e professionali è aumentato di oltre 22.000 unità dopo anni di costante calo.+

"Il fallimento Usa non sarà risolto da un vaccino"

Per determinare quanti decessi per Covid gli Stati Uniti avrebbero potuto evitare, la commissione ha ponderato il tasso di mortalità medio negli altri paesi del G7 – Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone e Regno Unito – e lo ha confrontato con il tasso di mortalità degli Stati Uniti. Gli Usa se la sono cavata davvero male con questa pandemia, ma il pasticcio non può essere attribuito solo a Trump, ha anche a che fare con questi fallimenti sociali e non sarà risolto da un vaccino", ha dichiarato al ‘Guardian' la dottoressa Mary T Bassett, membro della commissione e direttrice dell'Fxb Center for Health and Human Rights dell'Università di Harvard.

Finora oltre 470.000 americani sono morti a causa del coronavirus, una cifra destinata ad aumentare e a superare il mezzo milione nelle prossime settimane. Son circa 27 milioni invece le persone che negli Stati Uniti sono state infettate. Entrambe le cifre sono di gran lunga le più alte del mondo. Il paese punta tutto sul vaccino: Finora sono state distribuite almeno 65.972.575 dosi di vaccini ed almeno 44.769.970 sono state somministrate.