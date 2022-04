Covid Italia, news di oggi: in aumento terapie intensive e ricoveri. Speranza: “Virus circola, usare le mascherine”

Le ultime notizie sul Covid in Italia e nel mondo gli aggiornamenti in tempo reale di oggi, lunedì 11 aprile 2022. Nel bollettino di ieri 53.253 nuovi casi e 90 morti. Tasso positività in aumento al 15,1%. In lieve salita anche le terapie intensive (+3) e i ricoveri ordinari (+15). Speranza: "Serve cautela, il virus circola. Bisogna insistere con le vaccinazioni e l'uso delle mascherine". Prevista la quarta dose di vaccino per gli over 80, gli ospiti delle Rsa e per le categorie a rischio tra 60-79 anni.

Nel mondo 498.154.313 contagi e 6.176.420 decessi. Proteste e saccheggi a Shanghai in lockdown dal 28 marzo per carenza di cibo. In Giappone il premier Kishida smentisce imminente riapertura a flussi turistici Tokyo.

