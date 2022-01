Covid Italia, news: da oggi Super Green Pass obbligatorio su treni e al ristorante. 15 regioni sono in zona gialla

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi lunedì 10 gennaio 2022. 15 regioni in zona gialla. Nell'ultimo bollettino 155.659 casi e 157 morti. Oggi il rientro a scuola, ma cresce il fronte della Dad; il ministro Bianchi: "Potrebbe mancare personale". Obbligo vaccinale over 50: con l'obbligo sono triplicate le prime dosi in questa fascia d'età. Super green pass, da oggi sarà obbligatorio dai trasporti ai ristoranti, passando per musei e piscine. Attesa per la conferenza stampa del premier Draghi sulle nuove misure anti-pandemia.

Scoperta a Cipro la variante "Deltacron" che combina tratti della variante Omicron e della variante Delta. Nel mondo 2 milioni di casi di Covid al giorno, ma diminuiscono i decessi. Boom in Medio Oriente, contagi record in Kuwait e Qatar. In calo i nuovi casi in Gran Bretagna. Cina, 157 nuovi casi di cui 97 interni e 60 importati, Tianjin in parziale lockdown

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti