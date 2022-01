Sistema informatico bloccato, sospesi i vaccini per bambini nel napoletano Problema al sistema informatico dell’ASL Napoli 3 Sud, sospese le vaccinazioni a Marigliano e Somma Vesuviana. Il sindaco Jossa: “Sono senza parole”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Niente vaccini Covid per i bambini a Marigliano e Somma Vesuviana: l'ASL Napoli 3 Sud ha comunicato ai sindaci la sospensione del servizio, a causa di un problema al sistema informatico. E così nel momento cruciale delle vaccinazioni per i più piccoli, arriva la doccia fredda: il servizio è stato infatti sospeso "fino a nuova comunicazione". Sconcertato il sindaco di Marigliano, Peppe Jossa, che contattato da Fanpage.it ha confermato lo stato di incertezza che ora vige in tutto il territorio. "Sono sconcertato, in un momento del genere interrompere i vaccini per i più piccoli è una cosa che mi lascia più che perplesso".

La circolare dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud era giunta questa mattina: "sopraggiunta causa di forza maggiore", ovvero "blocco connettività su tutta la rete informatica dell'ASL Napoli 3 Sud". E così per le attività pediatriche anti Covid presso gli ambulatori distrettuali di Marigliano e Somma Vesuviana è scattato lo shutdown. Il sindaco Jossa già dopo aver ricevuto la circolare dell'Asl aveva commentato: "Non è possibile e non è tollerabile che proprio chi dovrebbe tutelare la salute dei cittadini e soprattutto prevenire i ricoveri negli ospedali già al collasso lasci scoperto un servizio così importante e soprattutto impedisca a tanti genitori di vaccinare i propri figli". Jossa aveva anche chiesto al presidente De Luca di intervenire "per far riprendere immediatamente le vaccinazioni pediatriche: ragionevolmente era stata disposta la didattica a distanza per consentire di intensificare i vaccini e invece accade esattamente il contrario. Tutto questo non può accadere e soprattutto non è giusto".