La ricetta del casatiello napoletano tradizionale di Cannavacciuolo. C’è un tocco in più: riguarda il formaggio

A cura di Redazione Napoli

Ci si chiede come mai vi sia così tanta attenzione alle ricette degli chef famosi su piatti e preparazioni tradizionali, le cui modalità di realizzazione affondano le loro radici nella notte dei tempi. È perché si presuppone che uno chef con un ristorante importante, preparando mille volte lo stesso piatto lo abbia perfezionato. Questo è uno dei motivi per cui le ricette di chef Antonino Cannavacciuolo sono così ricercate.

Il casatiello napoletano di Cannavacciuolo non differisce da tante altre preparazioni di successo: lo chef di Villa Crespi, il mattatore di Masterchef si affida alle tradizioni del suo mondo di riferimento, quello di Vico Equense, frazione di Ticciano, lì dove è nato e cresciuto. In questo caso il tocco in più è la provola.

Ricetta del Casatiello napoletano di Cannavacciuolo

Ingredienti per pasta e farcitura del casatiello

Farina (600 g)

Uova (3) e un tuorlo aggiuntivo – per legare gli ingredienti.

Latte (300 ml) – per ammorbidire l'impasto.

Provola (50 g) .

Strutto o Burro (200 g) – per una consistenza ricca.

Sale (20 g)

Lievito di Birra (40 g)

Zucchero (10 g) – una piccola quantità per esaltare i sapori.

Affettato Misto a Cubetti (200 g) – pancetta, salame, o quello che preferisci dal tuo frigo.

Procedimento del casatiello napoletano

Inizia sciogliendo il lievito nel latte. Questo è un passo cruciale per una lievitazione ideale.Utilizza un robot da cucina per mescolare la farina con il latte, lievito, zucchero e un uovo. Lavora l'impasto per 5 minuti.

Aggiungi lo strutto o il burro ammorbidito, seguito dal sale dopo altri 10 minuti, e lavora ancora per pochi minuti. Forma una palla e lasciala lievitare in una ciotola coperta con pellicola per un'ora a temperatura ambiente.

Stendi l'impasto e riempilo con affettato e provola tagliati a pezzetti, quindi arrotola fino a formare un salame.

Posiziona il rotolo in uno stampo da ciambella imburrato e lascialo lievitare per un'altra ora. Decora con 2 uova crude e spennella con tuorlo d'uovo. Cuoci in forno a 170° per circa 30 minuti e lascia raffreddare.