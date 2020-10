Crescono, secondo il bollettino di ieri del Ministero della Salute, i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia è salito a quota 314.861 (+1851) mentre i guariti sono 227.704 (+1198) e i deceduti 35.894 (+19). Attualmente nel nostro paese si registrano 51.263 casi positivi (+633). Di questi 3.047 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 280 in terapia intensiva mentre sono 47.936 quelli in isolamento domiciliare. La Campania resta la regione che nelle ultime 24 ore ha fatto registrare più casi positivi (+287), seguita da Lazio e Lombardia. Sono 105.564 i tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore per un totale di 11.333.922 dall'inizio della pandemia.

Questa la situazione regione per regione:

Lombardia: 106.727 (+201)

Emilia-Romagna: 35.402 (+170)

Piemonte: 35.311 (+101)

Veneto: 27.451 (+155)

Lazio: 16.475 (+210)

Toscana: 14.827 (+120)

Liguria: 13.335 (+51)

Campania: 12.742 (+287)

Marche: 7.955 (+23)

Puglia: 7.786 (+99)

Sicilia: 7.118 (+170)

Trento: 5.992 (+37)

Friuli Venezia Giulia: 4.666 (+28)

Abruzzo: 4.419 (+23)

Sardegna: 3.900 (+51)

Bolzano: 3.539 (+17)

Umbria: 2.454 (+46)

Calabria: 1.985 (+18)

Valle d’Aosta: 1.314 (+6)

Basilicata: 808 (+32)

Molise: 655 (+6)

Coronavirus, i contagi nel mondo

Secondo la Jahns Hopkins University la pandemia ha causato a livello mondiale 33.881.272 contagi e 1.012.980 morti. La situazione più grave continua ad essere quella statunitense, seguita da India, Brasile, Russia, Colombia e Perù. La Spagna è il primo paese europeo con 769.188 positivi.