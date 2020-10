Sono 287 i nuovi positivi in Campania, a fronte di appena 5.584 tamponi effettuati. Sale così a quasi 13mila il numero dei contagiati da SARS-CoV-2 in Campania da inizio pandemia. Non ci sono nuovi decessi, sale invece il numero dei guariti, che supera quota 6mila. Alle ore 17, come di consueto, sarà diramato il bollettino coi contagi giornalieri redatto dall'unità di crisi della Regione Campania.

Dalla Regione una ordinanza contro la movida

Da Palazzo Santa Lucia, intanto, è arrivata nei giorni scorsi una nuova ordinanza che limita le attività della cosiddetta "movida" campana. Tra le nuove norme introdotte ci sono anche limitazioni su feste e ricevimenti, compresi matrimoni, lauree e comunioni. Tra le norme più "contestate", il fatto che all'interno dei locali allo stesso tavolo possono sedere al massimo 6 persone, possibilmente parenti stretti, e che ci sia un massimo di 20 invitati complessivi.

De Luca: "Prossima ordinanza sarà quella del lockdown"

Il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha detto la scorsa notte durante la puntata di Porta a Porta su Rai Uno in cui è stato ospite che "Siamo già nella seconda ondata" di coronavirus, e che l'ultima ordinanza è stato un provvedimento per tentare di correre ai ripari per scongiurare l'eventualità di un nuovo lockdown: "Lo stop alla movida con il divieto di vendere alcolici da asporto dopo le 22 e il limite di 20 persone alle feste", ha specificato è la penultima decisione prima di chiudere tutto".

Coronavirus, i numeri in Campania: guariti, decessi e positivi

In Campania ci sono attualmente 414 persone ricoverate con sintomi in ospedale, mentre altre 35 sono in terapia intensiva (+5). A queste si aggiungono 5.513 persone in isolamento domiciliare. Non ci sono nuovi decessi, che in totale restano 463, mentre aumentano i guariti: sono in tutto 6.166, con un aumento di 139 nuovi dimessi. Questo il quadro complessivo: