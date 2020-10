Continuano a crescere nuovi casi di Coronavirus in Italia. Il totale dei positivi dall'inizio dell'epidemia è salito a quota 317.409 (+2.548 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.851). I guariti sono 228.844 (+1.140 nelle ultime 24 ore, ieri erano 1.198) e i morti 35.918 (+24, ieri erano 19). È quanto emerge dal bollettino di oggi, giovedì 1 ottobre, reso noto dal Ministero della Salute, con i numeri sull’emergenza Covid-19 aggiornati. In Italia attualmente si registrano 52.647 casi positivi (+1.384). Di questi 3.097 sono ricoverati in ospedale con sintomi e 291 in terapia intensiva mentre sono 49.259 quelli in isolamento domiciliare. Il Veneto è la regione che nelle ultime 24 ore ha registrato più casi positivi con un boom di contagi (+445), seguita da Campania e Lombardia che superano i trecento contagi giornalieri. Sono dieci le regioni il cui incremento di contagi è a tre cifre e nessuna fa segnare zero contagi nelle ultime 24 ore. Sono 118.236 i tamponi effettuati in Italia nelle ultime 24 ore per un totale di 11.452.158 dall'inizio della pandemia.

I casi di Coronavirus in Italia sono, in totale, 317.409. Qui di seguito i dati riportati nella tabella giornaliera, con l’incremento delle ultime 24 ore Regione per Regione:

Lombardia: 107.051 (+324)

Emilia-Romagna: 35.512 (+110)

Piemonte: 35.414 (+(103)

Veneto: 27.896 (+445)

Lazio: 16.740 (+265)

Toscana: 14.971 (+144)

Liguria: 13.446 (+111)

Campania: 13.132 (+390)

Marche: 7.983 (+28)

Puglia: 7.900 (+114)

Sicilia: 7.274 (+156)

Trento: 6.040 (+48)

Friuli Venezia Giulia: 4.723 (+57)

Abruzzo: 4.449 (+30)

Sardegna: 3.996 (+96)

Bolzano: 3.568 (+29)

Umbria: 2.500 (+46)

Calabria: 2.002 (+17)

Valle d’Aosta: 1.315 (+1)

Basilicata: 841 (+33)

Molise: 656 (+1)